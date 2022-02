Sonic: in lavorazione un terzo film e una serie TV su Knuckles

Mentre aspettiamo l’arrivo di Sonic The Hedgehog 2 nelle sale cinematografiche, ad aprile, Paramount Pictures e SEGA hanno annunciato che la partnership tra le due compagnie proseguirà non soltanto con un terzo film dedicato al celebre porcospino blu, ma anche con una serie TV in live-action incentrata sulla figura di Knuckles.

“Siamo lieti di annunciare che il terzo film per cinema di Sonic e la prima serie live-action di Sonic su Paramount+ sono in sviluppo,” ha dichiarato Haruki Satomi, CEO di SEGA Corporation. “Abbiamo un eccellente rapporto con Paramount e non vediamo l’ora di espandere il franchise di Sonic the Hedgehog con loro. Il 2022 sarà un anno importante per il franchise, con il secondo film in uscita in aprile, e Sonic Frontiers, l’attesissimo videogioco, in arrivo durante le feste. Da oltre 30 anni, Sonic è amato da fan di tutto il mondo, ai quali non vediamo l’ora di regalare momenti ed esperienze memorabili per tanti anni a venire.”

“Da più di 30 anni, l’universo di Sonic The Hedgehog, con i suoi personaggi indimenticabili, ha dato vita a una delle fanbase più appassionate,” afferma Brian Robbins, presidente e CEO di Paramount Pictures e Nickelodeon, nonché responsabile contenuti della divisione film, family & kids di Paramount+. “Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con SEGA, Neal Moritz e tutti i nostri partner creativi, per lavorare a una crescita del franchise di Sonic The Hedgehog su più piattaforme e incantare il suo fedele pubblico in tutto il mondo.”

Mentre per il terzo film di Sonic non si conoscono ulteriori dettagli, sappiamo invece che la serie TV debutterà nel corso del 2023.

