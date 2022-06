Black Adam: ecco il trailer ufficiale del film con Dwayne Johnson

L’universo cinematografico della DC sta per arricchirsi di un nuovo supereroe… anche se forse non tutti sarebbero d’accordo sull’uso del termine “eroe”. Stiamo naturalmente parlando di Black Adam, che nella sua versione per il grande schermo sarà interpretato da Dwayne Johnson e che si è da poco fatto vedere in un succoso trailer.









Oltre a Dwayne Johnson nei panni di Black Adam, il cast del film include Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Sarah Shahi (Adrianna), Marwan Kenzari (Ishmael), Quintessa Swindell (Cyclone), Bodhi Sabongui (Amon), e Pierce Brosnan nel ruolo di Dr. Fate. La regia è stata affidata a Jaume Collet-Serra. Il film uscirà esclusivamente nei cinema nel corso del mese di ottobre.