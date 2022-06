Xenoblade Chronicles 3: un nuovo trailer mostra il mondo di gioco

Monolith Soft e Nintendo hanno pubblicato un nuovo trailer per Xenoblade Chronicles 3, il loro JRPG in uscita il prossimo 29 luglio. Il video in questione ci accompagna in una rilassante quanto atmosferico tour di Aionios, il mondo di gioco in cui sarà ambientato questo capitolo della serve, ma non fatevi trarre troppo in inganno dai sontuosi paesaggi. Questa terra è infatti scossa da un tremendo conflitto che vede contrapporsi le due nazioni di Keves e Agnus, e a proposito del quale noi giocatori saremo chiamati a scoprirne i più oscuri segreti. Xenoblade Chronicles 3 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch, ed è già disponibile per il preordine su Nintendo eShop.