Prey: ecco il trailer ufficiale in lingua italiana

Dopo il teaser di qualche giorno fa, è finalmente giunto il momento anche del trailer ufficiale di Prey, pubblicato da poco anche in lingua italiana da 20th Century Studios. Ricordiamo che il film in questione – da non confondere con l’omonima serie di videogiochi, ché qua in redazione a qualcuno è capitato – è ambientato nello stesso universo narrativo di Predator, per l’esattezza nel corso del ‘700, e vede come protagonista Naru, una giovane guerriera della Nazione Comanche.









Prey è stato girato sotto la direzione di Dan Trachtenberg (The Boys, 10 Cloverfield Lane) e scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone). Naru è interpretata da Amber Midthunder, mentre il ruolo di Predator è ricoperto da Dane DiLiegro e quello di Taabe da Dakota Beavers. Il film sarà disponibile a partire dal prossimo 5 agosto su Disney+, come parte dell’offerta Star. Di seguito potete trovare il poster ufficiale.