Direttamente dallo Star Wars Celebration 2023, l’evento durante il quale sono stati annunciati nuovi film di Star Wars, con l’inconfondibile cappello e l’inseparabile frusta, l’archeologo più famoso del cinema ci travolge con un bagno di nostalgia (e azione!) nel secondo trailer ufficiale del film Indiana Jones e il Quadrante del Destino:









Il quinto episodio della celebra saga è diretto da vedrà impegnati Indiana Jones/Harrison Ford e sua nipote Helena Shaw/Phoebe Mary Waller-Bridge nella ricerca di un artefatto in grado di modificare il passato. L’antagonista sarà l’ex nazista Jürgen Voller/Mads Mikkelsen, volto assai noto anche tra noi videogiocatori per la sua partecipazione in Death Stranding (qui la nostra recensione, per chi se la fosse persa nel 2019). Per quanto riguarda il cast, ecco qualche nome: Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters e Ethann Isidore.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino è diretto da James Mangold, con la produzione di Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi mentre John Williams, che ha partecipato a ogni avventura di Indy fin da “I predatori dell’Arca Perduta” nel 1981, ancora una volta si occupa della colonna sonora.

Ricordiamo che il film uscirà al cinema il 28 giugno. Chi fosse interessato a tenersi aggiornato sul film o a rivedere gli altri trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, può consultare il sito ufficiale.