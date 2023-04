Eukarion Tales 2 sarà presto su Steam

AgeOfGames, lo studio di sviluppo con sede a Bari, ha annunciato il rilancio ufficiale del suo hack and slash noto probabilmente a chi è avvezzo ai giochi Flash: Eukarion Tales 2 sarà disponibile dal 27 aprile 2023 su Steam al prezzo di €2.99. Ecco il trailer d’annuncio:









Questa è la prima riedizione di una serie di pubblicazioni che ambiscono, nel corso di quest’anno, a riportare in auge e rendere disponibile il vasto catalogo di giochi flash dello studio italiano al pubblico degli appassionati di grandi classici degli anni 2000.

Di seguito qualche dettaglio sul gioco:

Richiamati dal potere mistico dell’Albero Sacro, i giocatori dovranno percorrere un sentiero avventuroso per proteggere l’Impero di Adamantia dalle forze oscure del Kaos. Gli eroi, per compiere il loro destino, dovranno completare numerose missioni, accrescere il potere delle loro abilità e incantesimi, trovare o acquistare armi e armature sempre più potenti. Il gioco offre un classico gameplay hack-and-slash con tante battaglie contro innumerevoli nemici, vaste aree da esplorare, tesori da conquistare e fiumi di sangue da versare.

. Lo sviluppo dei personaggi avviene mediante l’incremento dei livelli di esperienza in stile rpg, seguendo le regole di un Battle System proprietario di AgeOfGames che consente il potenziamento di singole caratteristiche e abilità in modo dettagliato .

. Il sistema di controllo è incentrato sull’uso del mouse in modalità punta e clicca, prevede una dinamica modalità automatica di reazione alle minacce dei nemici e consente di utilizzare molto rapidamente incantesimi/oggetti speciali mediante l’uso della tastiera.

“Siamo entusiasti di riportare in vita uno dei nostri progetti Flash più amati degli anni 2000, un gioco imperdibile per gli appassionati di GDR hack-and-slash, ambientato in un mondo dettagliato concepito come un’Europa medievale fantasy alternativa“, ha dichiarato Fabio Belsanti, CEO di AgeofGames. “Questo mondo è anche l’ambientazione del nostro gioco di strategia Fantasy Kommander, per il quale abbiamo molti piani nel prossimo futuro. Speriamo davvero che i nostri giocatori si divertano a rivivere questo nostro classico titolo Flash oggi, e che ci mostrino il loro supporto mentre lavoriamo sodo per rilasciare altri giochi nel corso di quest’anno, e oltre.”

Eukarion Tales 2 fa parte di un vasto catalogo di “Artefatti” di AgeofGames, una selezione di giochi Flash sviluppati dallo studio nei primi anni 2000. Il catalogo dello studio, un tempo collocato su un portale indipendente di edizione e sviluppo di giochi flash, è stato scaricato e giocato oltre 100.000.000 di volte negli ultimi due decenni, rendendo AgeofGames uno dei più rispettati sviluppatori di giochi classici in Flash.