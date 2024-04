Fallout: ufficiale, la serie TV avrà una seconda stagione

Dopo il successo della prima stagione, la serie TV di Fallout è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione.

La conferma è arrivata direttamente da Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios (via Variety): “L’asticella era alta per gli appassionati di questo iconico videogioco e finora sembra che abbiamo superato le loro aspettative, attirando milioni di nuovi fan nel franchise. Il cast guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan ha spaccato! Siamo entusiasti di annunciare la seconda stagione dopo appena una settimana dal lancio così da portare gli spettatori ancora più in profondità nel mondo surreale di Fallout.”

Amazon ha fatto sapere che la serie TV di Fallout è sul podio degli show più visti di sempre sulla piattaforma Prime Video, nonché la serie più vista da Gli Anelli del Potere.