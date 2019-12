Prologue di Brendan Greene non sarà uno shooter

Presentato con un brevissimo teaser trailer durante gli scorsi The Game Awards, Prologue di Brendan Greene ha destato la curiosità di molti appassionati di battle royale.

In una recente intervista concessa ai taccuini di Forbes, lo stesso Brendan Greene ha voluto gettare un po’ di luce sul suo prossimo progetto: l’autore di PlayerUnknown’s Battlegrounds ha fatto sapere che il nuovo videogioco non sarà né uno shooter, né un titolo di stampo battle royale.

“Prologue è il nostro primo passo in un nuovo mondo,” ha dichiarato Greene. “Ero alla ricerca della possibilità di creare qualcosa di nuovo su scala globale…” L’idea di Greene e del suo team di 25 sviluppatori è quella di sperimentare con nuove tecnologie per dare alla luce un videogioco innovativo, ma al momento non si è voluto sbottonare su cosa sia effettivamente Prologue. Al di là del fatto che non sarà uno sparatutto, dunque, non sappiamo assolutamente nulla di questo nuovo progetto.

Condividi con gli amici Inviare