Capcom registra nuovi marchi per Dino Crisis e Darkstalkers

Capcom ha registrato di recente dei nuovi marchi per Power Stone, Rockman, Darkstalkers e per ultimo, ma non meno importante, Dino Crisis.

Sappiamo bene che Capcom ha già ridato nuova linfa a Resident Evil con dei remake ben confezionati, incluso Resident Evil 3 annunciato proprio in questi giorni in occasione dei Game Awards, quindi non ci soprende che la casa di Osaka voglia riportare a giorni altri popolari franchise del suo catalogo.

Nel caso di Dino Crisis ad esempio, i fan sono anni che chiedono a gran voce il suo ritorno e un remake dell’acclamato survival horror a tema dinosauri, dunque sarebbe davvero un gran mossa in termini commerciali. Ovviamente anche gli altri marchi registrati non sono da meno, un nuovo Darkstalkers nella scena picchiaduro odierna non ce lo vedremo male, così come un nuovo Power Stone che debuttò nelle sale arcade nel 1999. Un nuovo Rockman (da noi Megaman) non sorprende più di tanto dato il successo di Megaman 11, ma a questo punto ogni ipotesi è plausibile, potrebbe trattarsi di un remake di un determinato capitolo della serie, di un sequel, o magari di un spin-off.

Non ci resta che tenere le dita incrociate e attendere buone nuove da Capcom.

Fonte