Ubisoft cambia il team di sviluppo di Rainbow Six Siege

Ubisoft ha confezionato un nuovo video con il quale annuncia il cambio del team di sviluppo che d’ora in avanti si occuperà di Rainbow Six Siege.

La compagnia francese ha fatto sapere che il brand director Alexandre Remy e il creative director Xavier Marquis lasceranno presto il team per dedicarsi ad altri progetti all’interno di Ubisoft, lasciando così il testimone a un nuovo gruppo di sviluppatori guidato da Leroy Athanasshoff. Il nuovo team ha già collaborato “dietro le quinte” con la vecchia guardia ed è ora pronto a prendere le redini dello sviluppo per continuare a realizzare contenuti per questo FPS competitivo tanto longevo quanto apprezzato dalla community.