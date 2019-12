Rugby 20: parte oggi l'ultima fase della beta

Bigben ed Eko Software hanno annunciato che l’ultima fase della beta di Rugby 20 è ai nastri di partenza.

La versione di prova sarà disponibile da oggi e fino al 3 gennaio 2020 su PS4 e Xbox One, permettendo così agli utenti di provare il gioco prima della release ufficiale.

Rugby 20 offre ai giocatori tutti gli elementi che contraddistinguono il rugby moderno: cambiamenti tattici durante le partite, pod di attacco, set play e tanto altro.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile non solo su PS4 e Xbox One, ma anche su PC a partire dal prossimo 23 gennaio 2020.

Condividi con gli amici Inviare