Pokémon Tower Battle e Pokémon Medallion Battle in arrivo su Facebook

The Pokémon Company ha annunciato oggi due nuovi giochi del franchise in arrivo su Facebook: Pokémon Tower Battle e Pokémon Medallion Battle.

Tower Battle, disponibile già da ora in tutto il mondo, si pone un puzzle game basato sulla fisica in cui i giocatori saranno chiamati ad impilare i vari Pokémon tra loro tentando di creare la torre più alta possibile prima che un errore faccia cadere tutto. Un gioco unico nel franchise che permette di sfidare amici in tempo reale o tramite classifica.

Pokémon Medallion Battle viene descritto come un gioco di carte strategico dove ogni Pokémon viene rappresentato in forma di medaglietta. Nel gioco sarà possibile collezionare Pokémon, combattere e farli evolvere, inoltre vincendo nelle palestre si otterranno le varie medaglie. Ogni mese inoltre verranno aggiunti nuovi Pokémon per creare un mazzo sempre più forte.

Medallion Battle purtoppo al momento è disponibile solo nell’Asia del Pacifico. Non ci sono ancora informazioni su un’ipotetica release dalle nostre parti.

