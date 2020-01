Elden Ring tornerà a farsi vivo tra un mese al Taipei Game Show 2020

La divisione asiatica di Sony Interactive Entertainment ha svelato i videogiochi che saranno presenti al Taipei Game Show 2020, la tradizionale manifestazione videoludica che si tiene ogni anno nella capitale taiwanese: tra i titoli presenti in fiera spicca Elden Ring, che tornerà così a farsi vivo per la prima volta dopo l’annuncio avvenuto nel corso dell’ultimo E3.

Stando a quanto riportato sulle colonne di Destructoid, il publisher Bandai Namco ha previsto una presentazione video per il videogioco in lavorazione presso gli studi di From Software, dunque non ci sarà la possibilità di provare in prima persona l’opera nata dalla collaborazione di Hidetaka Miyazaki e lo scrittore George R.R. Martin.

Segnaliamo infine che il Taipei Game Show 2020 si terrà dal 6 al 9 febbraio prossimi. A questo punto non ci resta che sperare che il video di Elden Ring venga diffuso anche al di fuori della kermesse taiwanese.

