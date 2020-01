Kentucky Route Zero: una data di uscita per il quinto e ultimo episodio

Ci siamo: dopo esattamente sette anni di sviluppo, Kentucky Route Zero sta finalmente arrivando alla conclusione ora che il quinto episodio del gioco è in uscita.

Cardboard Computer e Annapurna Interactive hanno infatti annunciato che la quinta e ultima parte di questa avventura episodica approderà su PC a partire dal prossimo 28 gennaio. Nella stessa data, inoltre, verrà pubblicata una TV Edition per PS4, Xbox One e Nintendo Switch contenente tutti gli episodi di Kentucky Route Zero.