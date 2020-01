Fantasy Flight Interactive sta per chiudere i battenti

Attraverso un post pubblicato su LinkedIn, Tim Gerritsen, lo studio head di Fantasy Flight Interactive, ha fatto sapere che la software house chiuderà ufficialmente e definitivamente i battenti il mese prossimo.

Lo studio che in questi anni si è occupato delle trasposizioni videoludiche dei giochi da tavolo prodotti da Fantasy Flight Games non esiste più. Stando a quanto riportato da Gamasutra, una decina di dipendenti sono stati licenziati in seguito alla chiusura dello studio, compreso lo stesso Tim Gerritsen.

L’ultimo videogioco sviluppato da Fantasy Flight Interactive è The Lord of the Rings: Adventure Card Game, la trasposizione digitale dell’omonimo board game uscita lo scorso anno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Condividi con gli amici Inviare