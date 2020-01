The Lord of the Rings: Gollum è un gioco per PS5 e Xbox Series X

Daedalic Entertainment ha diffuso alcuni dettagli circa The Lord of the Rings: Gollum, svelando che il gioco approderà sia su PS5 che su Xbox Series X, oltre che su PC, senza arrivare sulle console della generazione attuale.

In un’intervista pubblicata sull’ultimo numero della rivista EDGE (via AllGamesDelta), il senior producer Kai Fiebig ha spiegato che gli sviluppatori offriranno la loro versione di Gollum che differirà da quella vista al cinema negli adattamenti di Peter Jackson. Fiebig fa sapere che il protagonista è stato plasmato sulla base del profilo presente nei romanzi di Tolkien. I giocatori si troveranno così a seguire le vicende di Smeagol durante la lenta ma inesorabile trasformazione in Gollum, mettendo in risalto il conflitto interno tra queste due diverse personalità: starà al giocatore scegliere quale delle due parti far trionfare sull’altra di capitolo in capitolo attraverso una serie di decisioni e scelte morali che andranno a modificare l’avventura.

Nel corso dell’intervista, inoltre, gli sviluppatori dichiarano che il focus di The Lord of the Rings: Gollum sarà sull’azione di stampo stealth all’interno di livelli enormi, senza però la necessità di porre l’accento sulla violenza come molti altri giochi ambientati nella Terra di Mezzo.

Infine, segnaliamo che The Lord of the Rings: Gollum dovrebbe vedere la luce nel corso del 2021.

