Star Wars: la prossima era della saga partirà nel 2021 con un nuovo gioco

A quanto pare il prossimo capitolo di Star Wars potrebbe arrivare in forma di videogioco.

Disney ha già annunciato che la saga di Star Wars è ancora lontana dal giungere al termine, ma anche se non è chiaro come e dove saranno collocati i prossimi film è ufficiale che questi non coinvolgeranno gli Skywalker. Stando al blog Making Star Wars è probabile che la prossima era sia ambientata 400 anni prima della saga di Skywalker e sarà nominata L’Alta Repubblica.

I dettagli specifici sono ancora sconosciuti, ma pare che la prossima era sarà composta da vari pezzi interconnessi in forma di vari media, tra cui i prossimi film. Disney fa riferimento a questo insieme come Project Luminous.

Come già trapelato, Disney vorrebbe adottare una sorta di modello alla Marvel Cinematic Universe con vari film connessi tra loro, tuttavia Project Luminous coinvolgerà più mezzi mediatici tra cui fumetti e anche videogiochi. Effettivamente pare che il primo pezzo di questo interessante progetto sia proprio un nuovo videogioco che uscirà nel corso del 2021, mentre la prima pellicola di Project Luminous è prevista nel 2022. Non vi sono ancora dettagli sul fantomatico nuovo videogioco.

Luminous (nome ovviamente provvisorio) sarà annunciato ufficialmente durante l’anno in corso.

Si tratta davvero di un’ottima iniziativa, a questo punto non ci resta che attendere dettagli ufficiosi da parte di Disney.

Fonte