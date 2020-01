Slay the Spire: l'aggiornamento 2.0 introduce la Watcher

MegaCrit ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Slay the Spire che porta il gioco alla versione 2.0 e introduce, tra le altre novità, un quarto personaggio giocabile: si tratta della Watcher.

La Watcher è una guerriera divina che può utilizzare diverse pose che aggiungono bonus e malus variabili in grado di modificare i danni inflitti e subiti, l’energia a disposizione, e molto altro ancora. Inoltre, l’update porta con sé una serie di reliquie, pozioni e carte inedite utilizzabili anche dagli altri tre personaggi, ossia l’Ironclad, la Silent e il Defect.

Gli sviluppatori fanno sapere che l’aggiornamento 2.0 di Slay the Spire è già disponibile su PC, mentre le versioni PS4, Xbox One e Switch riceveranno i nuovi contenuti a breve.

