Dragon Ball Z: Kakarot, le nostre impressioni in vista della recensione

Sarebbe stato impossibile, o almeno poco professionale, pubblicare oggi una recensione completa di Dragon Ball Z: Kakarot, a fronte di un codice review arrivato solo un paio di giorni fa e di un gioco che, per la sua natura open world e gli sfaccettati combattimenti, ha bisogno della giusta calma per essere dettagliato in una disamina debitamente articolata. Abbiamo però deciso di offrirvi un video speciale con le prime impressioni, decisamente positive, del nostro Danilo Dellafrana lungo la strada che porta alla recensione. Voce e montaggio sono di Gabriele Barducci. Buona visione!

In chiusura vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot sarà disponibile da domani, venerdì 17 gennaio, su PC tramite Steam, PS4 e Xbox One.