Dragon Ball Z: Kakarot, in arrivo Arale con un aggiornamento gratuito

Bandai Namco Entertainment ha fatto sapere che Arale del celebre franchise Dr. Slump, anch’esso creato da Akira Toryiama, sarà presto disponibile in Dragon Ball Z: Kakarot grazie a un prossimo aggiornamento gratuito.

Arale verrà introdotta attraverso una missione inedita che, una volta portata a termine, darà accesso a una speciale macchina del tempo utile a rivisitare gli archi narrativi passati e completare così le quest secondarie lasciate in sospeso, un vero e proprio must per tutti gli utenti che hanno intenzione di completare il gioco al 100%.

Purtroppo l’update che introdurrà Arale è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot (qui la nostra recensione) è disponibile da qualche giorno su PC, PS4 e Xbox One.

