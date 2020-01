Garou Mark of the Wolves: aggiornato il netcode su PC, Vita e PS4

A sorpresa quest’oggi è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per la re-release di uno dei picchiaduro SNK più amati di sempre, Garou: Mark of the Wolves.

La patch, realizzata da Code Mystics, va ad aggiornare il netcode delle versioni PS4, PS Vita e PC del gioco, andando a stabilizzare il gioco online e riducendo il ritardo degli input. Questo miglioramento delle performance online ovviamente non andrà ad influire la versione Switch di Hamster dato che non supporta il multiplayer online.

Garou: Mark of the Wolves è ora disponibile per PS4, PS Vita e PC.

