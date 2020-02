PlayStation 4: vendite globali a quota 108,9 milioni

Nel diffondere i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno fiscale in corso, Sony ha fatto sapere che le vendite complessive di PlayStation 4 hanno raggiunto quota 108,9 milioni.

La compagnia giapponese segnala che le vendite di hardware sono in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una situazione fisiologica dal momento che la generazione corrente si sta avviando sul viale del tramonto e vi è molta attesa nei confronti della next-gen. In calo anche le vendite di software, che complessivamente si attestano a quota 81 milioni nell’ultimo trimestre, 6 milioni in meno su base annua.

La divisione PlayStation può però gioire per il numero degli abbonati al servizio PS Plus in aumento di 2,5 milioni rispetto al 2018, con un totale di 38,8 milioni di abbonati.

