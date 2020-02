Anche MediEvil 2 potrebbe essere oggetto di remake

Tramite Twitter, rispondendo ai messaggi di alcuni utenti, Andrew Barnabas potrebbe essersi lasciato sfuggire alcuni dettagli circa la possibilità che MediEvil 2 ritorni sotto forma di remake, proprio come il suo diretto predecessore.

Un tale Azure su Twitter ha affermato che il remake di MediEvil 2 non si farà mai dal momento che le vendite del primo non sono state particolarmente entusiasmanti. Di tutta risposta, il compositore delle colonne sonore della saga e della riedizione del primo capitolo ha dichiarato che quell’Azure in realtà sbaglia, lasciando intendere che effettivamente vi sia una concreta possibilità che anche la seconda avventura di Sir Daniel Fortesque possa ritornare sui nostri schermi.

Nel caso in cui le affermazioni di Andrew Barnabas dovessero risultare veritiere, però, bisognerà capire se tale remake vedrà la luce sulla generazione attuale o direttamente su PS5. Ovviamente vi terremo informati su eventuali sviluppi.

