Platinum Games ha in cantiere ben quattro progetti differenti

Non solo The Wonderful 101: Remastered, la cui campagna di crowdfunding ha preso il via nelle scorse ore, Platinum Games sta portando avanti un totale di quattro progetti in contemporanea.

Proprio ieri abbiamo riportato la notizia dell’apertura di un nuovo sito teaser contenente soltanto l’immagine di un numero 4; ora che la campagna su Kickstarter è partita, il sito è stato aggiornato svelando che tale cifra equivale in realtà ai progetti in cantiere presso la compagnia nipponica.

Al momento non si sa quali siano gli altri tre progetti in lavorazione, ma Platinum Games promette di far sapere tutto a breve. Speriamo solo di non dover attendere a lungo.

