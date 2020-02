Resident Evil: la serie tv Netflix entrerà in produzione a giugno

Come già riportato da Deadline, Netflix e Constantin Film stanno lavorando ad una nuova serie tv incentrata su Resident Evil. L’adattamento non sarà collegato in maniera canonica e sarà incentrata come al solito sui discutibili esperimenti dell’Umbrella Corporation.

Stando al fan site Radanian Intelligence la serie dovrebbe contare otto episodi da sessanta minuti l’uno, formula standard adottata per tutti gli show esclusivi Netflix. Secondo il fan site le riprese inizieranno a giugno in Sud Africa, location inedita mai utilizzata in un riadattamento live-action di Resident Evil.

Al momento non si hanno altri dettagli sulla serie tv di Resident Evil, ma siamo sicuri che maggiori informazioni non tarderanno ad arrivare.

