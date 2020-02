Florence si dirige verso PC e Switch, ecco la data di uscita

Dopo aver conquistato i giocatori con sistemi iOS e Android, Florence sta per approdare anche su PC e Nintendo Switch.

L’affascinante avventura sviluppata da Mountains e prodotta da Annapurna Interactive narra le vicende della giovanissima Florence Yeoh e dell’amore sbocciato con il violoncellista Krish, incontrato per caso in un giorno come tanti altri. Florence racconta le varie fasi della relazione tra la giovane e il musicista: dal flirting ai litigi, dall’aiutarsi a vicenda al prendere le distanze.

Per quanto riguarda la data di uscita, questa è proprio dietro l’angolo dal momento che il gioco sarà disponibile su entrambe le piattaforme dal 13 febbraio.