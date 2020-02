Kingdom Hearts All-In-One Package includerà ogni gioco della serie

Nemmeno troppo a sorpresa, Square Enix ha annunciato l’edizione super definitiva di Kingdom Hearts che comprenderà in sostanza tutti i giochi della serie fino all’epica conclusione della saga.

Kingdom Hearts All-In-One Package, questo il nome della mega raccolta, comprenderà Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3, raccogliendo dunque ogni singolo titolo dagli spin-off alle versioni principali inclusi i Final Mix. Insomma per chi non avesse mai giocato questa storica saga ora potrà giocarla in un’unica soluzione.

Kingdom Hearts All-In-One Package sarà disponibile – almeno inizialmente – come esclusiva PlayStation 4 dal 17 marzo.

In calce trovate la box art ufficiale del gioco con un nuovo artwork esclusivo realizzato da Tetsuya Nomura.

Fonte