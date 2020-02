Marvel vs Capcom 2 celebra i suoi vent'anni all'Evo 2020

L‘Evolution Championship Series 2020 (Evo 2020), il celebre torneo dedicato al mondo dei picchiaduro che vede giocatori arrivare da ogni parte del mondo, quest’anno includerà il ritorno di Marvel vs Capcom 2 proprio in occasione del suo ventesimo anniversario.

L’iconico picchiaduro sarà protagonista di un Invitational Tournament da otto giocatori che vedrà partecipare i giocatori più forti di Marvel vs Capcom 2. Il titolo è stato incluso l’ultima volta all’Evo 2010 con la vittoria di Justin Wong assicurandosi il suo settimo torneo da campione al videogioco in questione.

Qui sotto vi riportiamo la lineup completa:

L’Evo 2020 si terrà quest’estate tra il 31 luglio e il 2 agosto.

Fonte

Join in as we discuss more details on #Evo2020 and reveal the main titles + more for the big show July 31 – August 2 later this year! https://t.co/qcWh2rnZ19

— EVO (@EVO) February 5, 2020