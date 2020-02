Platinum Games vorrebbe tornare a lavorare su Scalebound

Nel corso di un’intervista concessa alla redazione portoghese di Eurogamer (e tradotta da WCCFTech), Atsushi Inaba di Platinum Games ha dichiarato che al team piacerebbe tornare a lavoro su Scalebound, l’action RPG per Xbox One cancellato improvvisamente da Microsoft qualche anno fa.

Tuttavia Inaba-san spiega che la compagnia giapponese non potrà fare nulla finché non avrà ricevuto luce verde dalla stessa Casa di Redmond; questo perché i diritti sulla proprietà intellettuale sono saldamente nelle mani di Microsoft.

L’esponente di Platinum Games dichiara che tutto il team ama il mondo di Scalebound, e dunque coglierebbe al volo l’opportunità di tornare a lavorare a quel progetto in caso tale eventualità si presenti in futuro.

