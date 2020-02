Daemon X Machina per PC supporterà la risoluzione 4K

Gli sviluppatori di Marvelous e il publisher XSEED hanno fatto sapere che la versione PC di Daemon X Machina potrà contare su numerose opzioni grafiche aggiuntive rispetto all’edizione per Nintendo Switch.

In particolare, il team di sviluppo dichiara che il gioco supporterà le risoluzioni fino a 4K e il rapporto ultra widescreen. Sul versante del frame rate, invece, saranno disponibili ben cinque opzioni: 30, 60, 120, 144 e 200 fps. Per quanto riguarda le altre opzioni grafiche, Marvelous rende noto che sarà possibile regolare il filtro antialiasing, la qualità delle texture e delle ombre, nonché la distanza della profondità di campo.

Detto questo, vi ricordiamo che Daemon X Machina sarà disponibile su Steam dal 13 febbraio.

