My Friend Pedro potrebbe presto sbarcare su PS4

Stando a quanto riportato sul sito del PEGI, l’ente di classificazione europeo dei videogiochi in uscita, My Friend Pedro potrebbe presto vedere la luce su PS4.

L’action platformer sviluppato da DeadToast Entertainment ed edito da Devolver Digital ha da poco ricevuto la classificazione per la console Sony, dunque è molto probabile che l’uscita sulla piattaforma PlayStation sia effettivamente dietro l’angolo. Al momento né lo sviluppatore né il publisher hanno diffuso comunicazioni ufficiali a riguardo, ma è plausibile che non bisognerà attendere a lungo.

My Friend Pedro, lo ricordiamo, è già disponibile su PC e Nintendo Switch dalla scorsa estate (qui trovate la nostra recensione).

