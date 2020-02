Castlevania: la Stagione 3 di Netflix si mostra con un primo trailer

In arrivo il 5 marzo su Netflix, e dopo la prima immagine di qualche tempo va, la Stagione 3 di Castlevania si mostra oggi con un primo intenso trailer ricco d’azione.

Con Dracula fuori dai giochi, ora un nuovo gruppo di vampiri ascende al potere, incluso l’iconico Alucard. La nuova stagione, a quanto pare, vede in lotta umani e vampiri, con questi ultimi intenti a schiavizzarli per il proprio rifornimento di sangue. Ovviamente Trevor e compagni interverranno per salvare la razza umana.

La Stagione 3 di Castlevania sarà composta da dieci episodi e sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 marzo.

Think of this as our bloody valentine to you, Castlevania is back for season three on March 5th! pic.twitter.com/2F13YIykFn

— NX (@NXOnNetflix) February 14, 2020