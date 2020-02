Warface arriva a sorpresa su Nintendo Switch

Crytek ha pubblicato a sorpresa su Nintendo Switch il suo FPS free-to-play Warface ed è dunque scaricabile liberamente attraverso lo store digitale della piattaforma.

Si tratta del primo videogioco realizzato con il CryEngine ad approdare sulla console della Casa di Kyoto, riuscendo a girare a 720p e 30fps in modalità TV, mentre in mobilità raggiunge una risoluzione di 540p mantenendo il frame rate sui 30 fotogrammi al secondo. Da notare che Warface per Nintendo Switch supporta il sistema di puntamento giroscopico, l’HD Rumble e la chat vocale, inoltre è possibile giocare in multiplayer senza avere una sottoscrizione attiva al servizio Nintendo Switch Online.

