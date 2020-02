Grand Theft Auto IV sta per tornare su Steam

Dopo essere stato rimosso da Steam a causa della chiusura di Games For Windows Live, Grand Theft Auto IV sta per tornare nuovamente sulla piattaforma digitale di Valve.

Come riportato da DSOGaming, Rockstar Games renderà il gioco nuovamente acquistabile su Steam a partire dal prossimo 19 marzo sotto forma di Grand Theft Auto IV: Complete Edition. Tale versione includerà sia il gioco base che l’espansione Episodes from Libery City, tuttavia eliminerà alcune feature piuttosto importanti. Tra tutte spicca l’assenza delle leaderboard online e del multiplayer, purtroppo legati al defunto GFWL, mentre alcune stazioni radio saranno temporaneamente non disponibili.

Da notare che i salvataggi della vecchia versione di GTA 4 saranno compatibili con questa Complete Edition, mentre i possessori dell’edizione fisica del gioco potranno registrare direttamente il loro codice prodotto su Steam per riscattarne la nuova edizione.

