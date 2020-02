Bayonetta e Vanquish arrivano oggi nella prestigiosa Launch Edition

Il bundle Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary: Launch Edition è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One.

L’edizione fisica, Launch Edition, avrà entrambi i titoli confezionati in un’esclusiva custodia SteelBook in rilievo con la nuovissima copertina prodotta da Weapons Van e supervisionata dal director di Bayonetta, Hideki Kamiya, e SEGA.

Grazie alla partnership di Armature Studio con Sega of America e PlatinumGames, Bayonetta e Vanquish tornano su Xbox One e PlayStation 4 con un framerate impostato a 60 FPS e il supporto del 4K su Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Armature ha lavorato a stretto contatto con i creatori originali per realizzare fedelmente i giochi su hardware moderni, ed ha aggiornato ogni titolo con miglioramenti grafici.

I giocatori su PlayStation 4 che preferiscono possedere i titoli in digitale, possono sbloccare due temi statici esclusivi del Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle acquistando la raccolta su PlayStation Store.