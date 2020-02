RUINER è in dirittura di arrivo su Nintendo Switch

Reikon Games e Devolver Digital hanno annunciato via Twitter che RUINER sta per approdare su Nintendo Switch.

Dopo essere stato pubblicato su PC, PS4 e Xbox One nell’ormai lontano 2017 (qui la nostra recensione), questo particolare action fantascientifico in salsa cyberpunk si appresta a vedere la luce sulla console della Casa di Kyoto. Quando? Gli sviluppatori hanno racchiuso questa informazione in un brevissimo codice binario che una volta decifrato restituisce la parola “soon”, ossia presto.

Dunque a questo punto non ci resta che attendere l’annuncio della data di uscita ufficiale, con la consapevolezza che non bisognerà attendere a lungo per giocare a RUINER su Nintendo Switch.

