Baldur's Gate 3 uscirà in Early Access entro fine anno

Intervenendo durante la New York Toy Fair che si è tenuta lo scorso weekend, Hasbro si è lasciata sfuggire che Baldur’s Gate 3 uscirà in Early Access su Steam entro la fine dell’anno in corso.

La compagnia proprietaria del marchio Dungeons & Dragons, franchise su cui si basa il gioco di ruolo targato Larian Studios, ha poi dichiarato che sono in sviluppo ben sette videogiochi tratti da D&D e che questi vedranno la luce in maniera scaglionata da qui fino al 2025. In particolare, nel 2020 verrà pubblicato anche Dark Alliance, l’action RGP in lavorazione presso Tuque Games. Peccato che non si sappia ancora quali siano i rimanenti cinque titoli in sviluppo.

Per quanto riguarda Baldur’s Gate 3, invece, vi ricordiamo che lo studio belga ci permetterà di dare un primo sguardo al gameplay nel corso di un evento che si terrà il prossimo 27 febbraio in occasione del PAX East.

