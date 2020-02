Dreams: pubblicato l'Accolade Trailer con i voti della stampa

Media Molecule ha pubblicato l’Accolade Trailer di Dreams che va a sottolineare tutti i commenti più significativi selezionati dalle più importanti testate italiane.

Ovviamente tra queste siamo presenti anche noi di TheGamesMachine che abbiamo definito Dreams come una “Fabbrica di Sogni”, non a caso Dreams è infatti un potente tool di creazione di videogiochi più che un vero e proprio videogioco, e permette difatto di dar vita ai nostri sogni.

Grazie ad una vasta gamma di effetti ed asset con Dreams non serve essere sviluppatori per dar vita ad una nostra creazione che sia questa in 3D o magari in pixel art, puzzle game o avventura, tutto è possibile con Dreams.

Qui potete leggere la nostra recensione.