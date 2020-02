Streets of Rage 4: Floyd Iraia e il multiplayer co-op nel nuovo trailer

Streets of Rage 4 uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam questa primavera, così ha annunciato il publisher Dotemu.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che svela l’ultimo personaggio giocabile – Floyd Iraia, inoltre il video mostra in azione il comparto multiplayer che permette di giocare in coppia con un amico online e per la prima volta nella serie in quattro giocatori in locale.

Floyd Iraia è in grado di infliggere grossi danni con le sue braccia cibernetiche. Il movimento e il recupero della salute di Floyd è tuttavia più lento, ma vanta di un raggio d’attacco più ampio grazie alle sue braccia estensibili assicurando combo dal potere devastante.

Streets of Rage 4 sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch questa primavera.