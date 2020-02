Cyberpunk 2077: update gratuito su Series X per chi lo ha già su Xbox One

CD Projekt Red ha confermato su Twitter che l’attesissimo Cyberpunk 2077 sarà gratuito su Xbox Series X.

Tutti gli acquirenti di Xbox One potranno giocarlo con risoluzione elevata e un frame migliorato su Xbox Series X attraverso un aggiornamento gratuito. Senza pagare costi aggiuntivi chi acquisterà Cyberpunk 2077 otterrà quindi entrambe le versioni del gioco. Ricordiamo che grazie alla compatibilità della nuova macchina Microsoft sarà infatti possibile giocare qualunque titolo Xbox dalle generazioni passate a quelle presenti sulla medesima piattaforma.

Cyberpunk 2077 è previsto per il 17 settembre 2020 mentre la versione Xbox Series X sarà pubblicata entro la fine del 2020.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020