One Punch Man A Hero Nobody Knows: pubblicato il trailer di lancio

Dal 28 febbraio sarà disponibile One Punch Man: A Hero Nobody Knows, picchiaduro 3-vs-3 con devastanti attacchi speciali ispirato all’omonimo anime.

Potete vedere Saitama in azione nel nuovo trailer:

I giocatori potranno creare e personalizzare il proprio eroe e combattere per l’Associazione degli Eroi, il tutto incontrando sulla propria strada tanti personaggi della storia originale.

Il trailer rivela anche il primo personaggio che sarà pubblicato con il Season Pass: Suiryo, un prodigio delle arti marziali.