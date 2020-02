Candyman: il reboot dell'iconico film horror si mostra con un primo trailer

Candyman, iconico film horror degli anni ’90, sta per tornare al cinema grazie ad nuovo reboot diretto da Nia DaCosta e prodotto dalla Monkeypaw Productions, proprietà di Jordan Peele.

Oggi l’horror si mostra con un primo trailer ufficiale:

A quanto pare il nuovo Candyman si porrà come un sequel diretto del primo film della serie uscito nel 1992. Tony Todd, che ha interpretato Candyman nel film originali tornerà nel suo ruolo affiancato da Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Anthony McCoy. Per chi non fosse familiare con la storia di Candyman, Anthony è il bambino rapito nel primo film, tuttavia ora è cresciuto e come artista facendo ricerche sulla leggenda di Candyman.

Nel cast troviamo anche Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, e Colman Domingo con Cassie Kramer nel ruolo di Helen Lyle.

Candyman tornerà nei cinema americani il 20 giugno 2020. Al momento non sappiamo quando uscirà dalle nostre parti.

Fonte