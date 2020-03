Reggie Fils-Aime entra nel consiglio di amministrazione di GameStop

Dopo aver lasciato la direzione di Nintendo of America all’inizio dello scorso anno, Reggie Fils-Aime è pronto per una nuova avventura: l’ex manager della Casa di Kyoto è infatti stato assoldato da GameStop per rivestire il ruolo di membro del consiglio di amministrazione della compagnia.

La catena specializzata nella vendita di videogiochi al dettaglio prova a invertire la rotta, tentando così di porre fine al suo inesorabile declino puntando sull’esperienza di Reggie Fils-Aime. L’ex manager di Nintendo assumerà il nuovo ruolo di consigliere di amministrazione di GameStop a partire dal prossimo 20 aprile.

