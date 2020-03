La riedizione di DOOM 64 includerà un nuovo capitolo

Per molto tempo DOOM 64 è stato una prerogativa dei soli possessori di Nintendo 64; ora, a distanza di ben ventitre anni dalla pubblicazione originale, Bethesda è pronta a lanciarne una riedizione contenente persino un capitolo aggiuntivo completamente inedito.

A darne conferma ci ha pensato Pete Hines nel corso di un’intervista concessa ai taccuini di US Gamer. L’esponente di Bethesda ha spiegato che questo capitolo includerà diverse novità non meglio specificate, andando a espandere i contenuti del gioco. Per chi non avesse familiarità con DOOM 64, ricordiamo che gli sviluppatori realizzarono un vero e proprio sequel di DooM 2 andando a modificare il comportamento di certi nemici e il funzionamento di determinate armi, nonché andando a creare dei livelli con un’atmosfera ancora più tenebrosa rispetto alle prime due incarnazioni della serie.

La riedizione di DOOM 64, lo ricordiamo, sarà disponibile in concomitanza con il lancio di DOOM Eternal, dunque dal 20 marzo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

