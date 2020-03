Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge sarà violento come il gioco

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge si mostra con il nuovo Red Band Trailer che sfoggia un alto tasso di violenza che non ha nulla da togliere alla serie di videogiochi. Il film d’animazione non elesinerà infatti sequenze di sana violenza tra decapitazioni, mutilazioni, sangue a frotte e grottesche tecniche x-ray.

Come ben saprete Scorpion’s Revenge segue la storia dell’omonimo ninja infernale, ma oltre a Scorpion (Patrick Seitz) vede protagonisti svariati personaggi della serie tra cui Sub Zero (Steve Blum), Johnny Cage (Joel McHale), e Sonya Blade (Jennifer Carpenter).

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge sarà disponibile dal 12 aprile in digitale, e dal 28 aprile in formato Blu-Ray e DVD.

Un film live-action di Mortal Kombat è attualmente in produzione ed è previsto per il prossimo anno.

Fonte