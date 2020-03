L'E3 2020 potrebbe essere stato cancellato

Era nell’aria già da qualche giorno ma presto potrebbe arrivare la conferma ufficiale: secondo numerose fonti, l’E3 2020 sarebbe stato cancellato.

Devolver Digital è stata la prima compagnia a farlo intendere con un tweet diffuso nella notte, un cinguettio seguito a ruota da un messaggio simile diffuso dal giornalista di Kotaku Jason Shreier; dello stesso sentore il collega Mike Futter, il quale afferma che l’ESA dovrebbe darne annuncio ufficiale alle prime luci del mattino (sul fuso americano, quindi nel primo pomeriggio italiano).

A questo punto restiamo in attesa di una conferma da parte degli organizzatori dell’E3, ma pare proprio che l’edizione 2020 non si terrà.

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way.

E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening.

Cancel your plans.

— Mike Futter (@Futterish) March 11, 2020