My Hero One's Justice 2: pubblicato il quarto trailer dedicato ai personaggi

Bandai Namco ha pubblicato un quarto trailer per i personaggi giocabili in My Hero One’s Justice 2.

Il trailer introduce personaggi familiari a chi ha già giocato al primo titolo confermando la presenza di Inasa Yoarashi, Shoto Todoroki, Himiko Toga, Ochaco Uraraka, Stain, Tenya Iida, Tsuyu Asui, Momo Yaoyorozu, Denki Kaminari, Kyoka Jiro, Muscular, Fumikage Tokoyami, Dabi, Shota Aizawa, Endeavor, Gran Torino, All For One, e All Might.

My Hero One’s Justice 2 sarà disponibile per PS4, Xbox One, Switch e PC via Steam dal 13 marzo in tutto il mondo.

