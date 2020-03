Rock of Ages 3: Make & Break ha una data di uscita ufficiale

Il publisher Modus Games e gli sviluppatori di ACE Team e Giant Monkey Robot hanno annunciato la data di uscita di Rock of Ages 3: Make & Break.

La terza incarnazione di questa bizzarra serie a metà strada tra action e strategia sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia a partire dal prossimo 2 giugno. Gli sviluppatori hanno poi confezionato un video diario che mostra la genesi della collaborazione tra ACE Team e Giant Monkey Robot, spiegando così come è nata l’idea di creare Rock of Ages 3: Make & Break. Potrete visionare il video attraverso l’apposito player presente in questa notizia.