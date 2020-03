Norman Reedus e Hideo Kojima potrebbero collaborare ancora in futuro

In una recente intervista, Norman Reedus ha affermato di essere ancora in contatto con Hideo Kojima e che presto potrebbe collaborare a un altro progetto del game designer giapponese.

“Abbiamo creato Death Stranding che ha avuto un grandissimo successo,” ha dichiarato Norman Reedus. “E stiamo quindi pensando di fare qualche altra cosa insieme.” Ovviamente non si sa se questo ulteriore progetto possa andare in porto, ma la curiosità è innegabilmente tanta.

Durante l’intervista, poi, l’attore americano ha reso noto un simpatico aneddoto sull’inizio della collaborazione: Reedus ha spiegato di essere stato avvicinato dal regista Guillermo Del Toro, grande amico del game designer nipponico, il quale gli disse che un certo Hideo Kojima lo avrebbe chiamato per chiedergli di partecipare a un progetto e che lui avrebbe dovuto rispondere semplicemente sì. Reedus e Kojima si sono poi incontrati per la prima volta a un Comic-Con di diversi anni fa: durante l’incontro gli spiegò il progetto di Silent Hills, di cui Reedus rimase affascinato, e divennero presto buoni amici.

Condividi con gli amici Inviare