LEGO Super Mario innoverà il brand con la costruzione interattiva

Dopo aver annunciato la partnership con LEGO Group, Nintendo svela oggi ufficialmente la nuova linea di giocattoli LEGO Super Mario.

La collaborazione tra le due multinazionali ha dato vita ad una nuova esperienza di costruzione LEGO: un modo di giocare completamente nuovo ispirato al celelbre videogioco Super Mario. LEGO Super Mario è difficile da definire, non è un tradizionale set di mattoncini nè tantomeno un videogioco, parliamo di una linea innovativa basata sulla costruzione interattiva.

Come potete vedere dal video qui sotto, i bambini potranno giocare con un giocattolo interattivo di Mario per raccogliere monete in una sorta di livello reale ricreato attraverso dei mattoncini LEGO a tema.

“Siamo veramente entusiasti di portare Mario nella realtà attraverso il gioco LEGO”, ha affermato Julia Goldin, Direttore Marketing, EVP di LEGO Group. “Con questa esperienza aiuteremo milioni di bambini che amano Mario a impegnarsi a giocare in un modo completamente nuovo; avranno così la possibilità di creare e sperimentare giochi con il loro personaggio preferito. Grazie alla nuova tecnologia digitale senza interruzioni, LEGO Super Mario è un’esperienza altamente sociale, interattiva e di collaborazione per i bambini.”

“Ho sempre amato i prodotti LEGO perché aiutano i bambini a usare la propria immaginazione per giocare“ ha affermato Takashi Tezuka, Executive Officer and Game Producer of Nintendo Co., Ltd. “Il nuovo prodotto che abbiamo creato insieme a LEGO Group cerca di combinare due diversi stili di gioco – uno in cui puoi costruire liberamente il mondo di Mario e l’altro in cui puoi giocare con Mario nell’ambientazioni che saranno create.”

Il lancio di LEGO Super Mario è previsto entro l’anno; maggiori informazioni saranno disponibili prossimamente.